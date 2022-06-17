 السيسي أمام منتدى سان بطرسبورج: تجمعنا مع روسيا مشروعات طموحة وكبيرة -فيديو - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 5:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟


النتـائـج تصويت

السيسي أمام منتدى سان بطرسبورج: تجمعنا مع روسيا مشروعات طموحة وكبيرة -فيديو


نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 4:51 م
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له أمام منتدى ​سان بطرسبورج​، إنه تجمعنا مع ​روسيا​ مشروعات طموحة وكبيرة، ومصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي رغم التحديات.

وأكد الرئيس أننا نسعى ل​تطبيق​ خطة استراتيجية بعيدة المدى، منها مشروع محطة الضبعة النووية وهو المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا، وكذلك مشروع تطوير سكك الحديد".

واعتبر السيسي أن "التطورات الأخيرة في ​العالم​ أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد في العالم، ويجب تأمين إمدادات ​الغذاء​ في العالم، وروسيا شريك مهم لمصر في شتى المجالات".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك