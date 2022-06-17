السيسي أمام منتدى سان بطرسبورج: تجمعنا مع روسيا مشروعات طموحة وكبيرة -فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له أمام منتدى ​سان بطرسبورج​، إنه تجمعنا مع ​روسيا​ مشروعات طموحة وكبيرة، ومصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي رغم التحديات.



وأكد الرئيس أننا نسعى ل​تطبيق​ خطة استراتيجية بعيدة المدى، منها مشروع محطة الضبعة النووية وهو المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا، وكذلك مشروع تطوير سكك الحديد".



واعتبر السيسي أن "التطورات الأخيرة في ​العالم​ أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد في العالم، ويجب تأمين إمدادات ​الغذاء​ في العالم، وروسيا شريك مهم لمصر في شتى المجالات".

