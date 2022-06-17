السيسي أمام منتدى سان بطرسبورج: تجمعنا مع روسيا مشروعات طموحة وكبيرة -فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له أمام منتدى سان بطرسبورج، إنه تجمعنا مع روسيا مشروعات طموحة وكبيرة، ومصر نجحت في أن تكون من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو اقتصادي رغم التحديات.
وأكد الرئيس أننا نسعى لتطبيق خطة استراتيجية بعيدة المدى، منها مشروع محطة الضبعة النووية وهو المشاريع الهامة للتعاون مع روسيا، وكذلك مشروع تطوير سكك الحديد".
واعتبر السيسي أن "التطورات الأخيرة في العالم أدت إلى عدم انتظام سلاسل الإمداد في العالم، ويجب تأمين إمدادات الغذاء في العالم، وروسيا شريك مهم لمصر في شتى المجالات".