اليابان تعتزم تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل بناء مصنع لأشباه الموصلات

أعلن وزير الصناعة الياباني، اليوم الجمعة، أن الحكومة سوف تخصص ما يصل إلى 476 مليار ين (6ر3 مليار دولار) لفرع تابع لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي) لتمويل البناء الجاري لمصنع في جنوب غربي البلاد.

وقال الوزير كويشي هاجيودا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه في محاولة لتأمين إمدادات مستقرة من الرقائق، دعمت الحكومة خطة الهيئة اليابانية لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، وهى مشروع مشترك بين "تي إس إم سي" وشركتي "سوني" لحلول أشباه الموصلات و"دينسو" لقطع غيار السيارات، لبناء المصنع في مقاطعة كوماموتو، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.

ووسط نقص عالمي في الرقائق، تهدف اليابان إلى تحسين الأمن الاقتصادي للبلاد من خلال دعم الشركة التابعة لأكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم.

ومن المستهدف أن يتم في عام 2024 ، تشغيل المصنع البالغ تكاليفه 6ر8مليار دولار باستثمارات من شركات تي إس إم سي وسوني ودينسو ، وهى شركة يابانية كبرى لقطع غيار السيارات.

يشار إلى أن عمليات الإغلاق للتصدي لجائحة كورونا أسرت بشدة على صناعة الرقائق مما أجبر شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات على تقييد الإنتاج وحتى تعليقه.