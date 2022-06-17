منظمة: 2006 مهاجرين تونسيين وصلوا إيطاليا عبر السواحل و400 ضحايا ومفقودين

كشفت منظمة تونسية معنية بشؤون الهجرة في أحدث تقرير لها نشر اليوم الجمعة، عن وصول 2206 مهاجرين تونسيين إلى ايطاليا منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية مايو بينما بلغ عدد الضحايا والمفقودين حوالي 400.

ويمثل عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى السواحل الايطالية بطرق غير قانونية نسبة 11 من اجمالي الواصلين من مختلف الجنسيات، ما يضعهم في المرتبة التالية بعد المصريين والبنغال، وفق تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال نفس الفترة من عام 2021 وصل إلى إيطاليا 1986 مهاجرا مقابل 685 شخصا في عام 2020.

وقال التقرير الذي يستقي معلوماته من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في تونس وإيطاليا ونشطاء ومنظمات أخرى متعاونة، إن الحرس البحري اعترض 7250 مهاجرا تونسيا في رحلات سرية بالبحر.

وأوضح التقرير "أن عمليات الاجتياز المحبطة في البحر يبلغ نسبتها أكثر من 71% وهو رقم يحيل إلى حجم الإمكانيات التقنية واللوجستية المخصصة للمراقبة والمنع في البحر وهي ثمرة التعاون التونسي الأوروبي".

ولكن التقرير أشار إلى أن هذه الامكانيات لم يكن لها تأثير في المنع من الموت في البحر، حيث بلغ عدد المفقودين وضحايا الهجرة غير الشرعية حتى نهاية مايو هذا العام 399.