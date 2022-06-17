بريطانيا تعرض على أوكرانيا تدريب قواتها المسلحة

عرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إطلاق عملية تدريب كبيرة للقوات الأوكرانية؛ لتدريب 10 آلاف جندي كل 120 يومًا.

وذكر بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية الإلكتروني، أنه خلال زيارة جونسون إلى كييف، اليوم الجمعة، أخبر رئيس الوزراء الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، أن المملكة المتحدة يمكنها أن تضطلع ببرنامج تاريخي سيغير بشكل أساسي معادلة الحرب؛ لضمان أن تتمتع القوات المسلحة الأوكرانية بالمرونة اللازمة للانتصار في معركتهم من أجل سلام دائم.

وأشار البيان إلى أن برنامج التدريب للقوات المسلحة الأوكرانية الذي سيقوم بناء على خبرة الجيش البريطاني المثبت جدارتها في المعارك، سيسمح لهم بتسريع انتشار القوات الأوكرانية وإعادة بناء قواتهم وتوسيع نطاق مقاومتهم مع استمرارهم في الدفاع عن سيادة بلادهم ضد الروس، وستتم دعوة الشركاء الدوليين لاستضافة البرنامج، إذا قبلت أوكرانيا العرض.

وأوضح البيان أن المملكة المتحدة دربت قبل ذلك أكثر من 22 ألف فرد أوكراني منذ عام 2015 حتى الحرب الروسية ضد أوكرانيا في نطاق "عملية أوربيتال"، وسيقوم البرنامج الجديد بتدريب القوات خارج البلاد، مضيفا أن مهارات الفوز بالمعركة التي تم تدريسها خلال برنامج مدته سبع سنوات مكنت القوات الأوكرانية من إطلاق دفاع شرس ضد الروس.

وقال جونسون بحسب البيان: "زيارتي اليوم، في خضم هذه الحرب، هي لإرسال رسالة واضحة وبسيطة إلى الشعب الأوكراني، المملكة المتحدة معكم وسنظل معكم حتى تنتصرون في النهاية، وبينما يطلق الجنود الأوكرانيون صواريخ المملكة المتحدة دفاعًا عن سيادتكم، فإنهم يفعلون ذلك أيضًا دفاعًا عن الحريات التي نأخذها كأمر مسلم به، ولهذا السبب عرضت على الرئيس زيلينسكي برنامج تدريب عسكري رئيسي جديد يمكن أن يغير معادلة هذه الحرب".

وأضاف أنه "عقب شهرين من زيارتي الأخيرة، أصبح عزم أوكرانيا وصمودها أقوى من أي وقت مضى وأنا أعلم أن العزيمة التي لا تنكسر ستبقى بعيدًا عن طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وإلى جانب عرض التدريب، ناقش الجانبان أيضًا كيف يمكن للمملكة المتحدة أن تلعب دورًا محوريًا في إنهاء الحصار المفروض على الحبوب.

وتعهدت المملكة المتحدة بالفعل بتقديم أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني في شكل دعم اقتصادي وإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 5000 صاروخ مضاد للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة بعيدة المدى وأنظمة مدفعية.