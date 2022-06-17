 وزيرة داخلية بريطانيا توافق على تسليم أسانج لأمريكا - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 12:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

وزيرة داخلية بريطانيا توافق على تسليم أسانج لأمريكا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 12:24 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 12:24 م

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرا يقضي بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك