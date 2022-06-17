وزيرة داخلية بريطانيا توافق على تسليم أسانج لأمريكا

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرا يقضي بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.