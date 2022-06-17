وزيرة داخلية بريطانيا توافق على تسليم أسانج لأمريكا

الأكثر قراءة
ميرنا جميل برفقة صلاح في يوم ميلاده: كان أحلى صباح الخير في الدنيا
مدرب المنتخب المحتمل - الفرنسي بوميل.. مساعد رينارد «الطموح» وتلميذ جوزيه
البابا ينصح بالامتناع عن العلاقات الجنسية قبل الزواج ويسمح بالطلاق
رويترز: شرطي فرنسي يصيب مهاجر مصري برصاصة في رأسه
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
تجديد الثقة في إيهاب جلال
التعاقد مع بديل وطني
التعاقد مع بديل أجنبي
عودة كيروش أو كوبر
النتـائـج
تصويت
أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وقعت أمرا يقضي بتسليم جوليان أسانج للولايات المتحدة، ليواجه اتهامات بالتجسس، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" اليوم الجمعة.