عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا يسجل معدلا جديدا غير مسبوق الأسبوع الماضي

سجل عدد الوظائف الشاغرة في بريطانيا الأسبوع الماضي معدلا جديدا غير مسبوق بالنسبة لعام 2022، حسب بيانات اتحاد التوظيف والعمل في البلاد، في مؤشر آخر على احتدام أزمة سوق العمل في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أصحاب الأعمال أعلنوا عن 69ر1 مليون وظيفة شاغرة خلال الأسبوع المنتهي في 12 حزيران/يونيو الجاري. وشهدت جميع المهن قريبا زيادة في حجم الطلب. وشهد قطاع الانشاءات أكبر زيادة في الوظائف المعروضة، فيما زاد الطلب بوجه خاص على النجارين ومشرفي البناء ومصنعي المعدات.

وتعاني بريطانيا من أزمة في نقص العمالة تسببت في إغلاق مطاعم، وأشاعت الفوضى في حركة السفر بالمطارات، ويرجع السبب في ذلك إلى مئات الآلاف من الموظفين والعمال الذين تركوا أعمالهم في ظل جائحة كورونا اختاروا عدم الرجوع للعمل.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل أن ارتفاع عدد اعلانات الوظائف الشاغرة يعكس أن الفرص المتاحة تظل معروضة لفترة طويلة، لأن الشركات تكافح لإيجاد مرشحين مناسبين لشغل الوظائف.

ونقلت بلومبرج عن نيل كاربري الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف والعمل قوله إن "سوق العمل يشهد طلبا متزايدا للغاية في كافة المجالات المحلية تقريبا وكذلك لمختلف المهام تقريبا"، مضيفا أن "هذه الوفرة في الاعلانات تعكس التحديات التي تواجهها الشركات، وأن نقص العمالة يعطل قدرة كثير من الشركات على التوظيف والنمو".