أبو الغيط أمام منتدى باكو العالمي: أخشى تهميش القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تشهد اقتراب "عاصفة مكتملة" لها عناصر عديدة، لكن الأزمة تحمل فرصا للعالم العربي لمواجهة التحديات بشكل مشترك، مضيفا أن الجامعة العربية ستنظر قريبا في استراتيجية عربية لتحقيق الأمن الغذائي بشكل جماعي.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام المستشار جمال رشدي، أن كلمات أبو الغيط، جاءت خلال مشاركته في منتدى باكو العالمي، حيث ألقى كلمة في جلسة خصصت للبحث عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ترأسها عمرو موسى.

وأعرب أبو الغيط، عن خشيته من تهميش القضية الفلسطينية بسبب الاستقطاب العالمي والقضايا الإقليمية الملحة.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام للجامعة أكد أن إيران تتبنى أجندة قومية أساسا ولكنها تتخفى وراء شعارات طائفية، عبر تأييد الجماعات المسلحة والمليشيات المسلحة داخل الدول العربية، موضحا أنه لا توجد دولة ذات سيادة تقبل بمثل هذا التدخل في شئونها.

ونقل رشدي عن أبو الغيط قوله، إن ثمة خطوات إيجابية على صعيد الأزمة في اليمن، خاصة مع تمديد الهدنة، وبرغم الخروقات العديدة من الجانب الحوثي، مؤكدا أن الحل السياسي ممكن إذا تخلى الحوثيون عن ارتباطاتهم الإقليمية وخفضوا من سقف مطالبهم وقبلوا بالمشاركة في اليمن الجديد، جنبا إلى جنب مع كافة المكونات السياسية في البلد.