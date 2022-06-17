عمر خيرت: العالم بلا موسيقى كالحياة بدون ماء وهواء

قال الموسيقار الكبير عمر خيرت، إن الموسيقى من أصعب الفنون، لأنها تتعامل مع الحس والوجدان بدون أن تكون مرئية أو ملموسة، مضيفا أن العالم بلا موسيقى كالحياة بلا ماء ولا هواء.

وأضاف خيرت، في حواره لبرنامج «حديث العرب من مصر» مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى المصرية، مساء الخميس، أن موهبته مكافأة من الله له، مؤكدا أن أي شيء من الممكن أن يترجم إلى موسيقى

وبسؤاله عن سبب عدم توثيق رحلته في كتاب، أجاب: «من الصعب أقول إني هعمل كتاب عن نفسي».

وبالحديث حول االنشأة والطفولة، ذكر أن والده كان يقيم صالونا أدبيا في منزلهم، اجتمع فيه مصطفى لطفي المنفلوطي وسيد درويش ومحمود مختار ومصطفى رجب، ومجموعة من الفنانين المهمين في ذلك الوقت.

وأضاف أن جده محمود خيرت كان يقيم صالونا ثقافيا فنيا علميا، وكان متعدد المواهب يجمع بين المحاماة والأدب في نفس الوقت.

وتابع أن جده محمود خيرت كان لديه أو رواية مصرية ريفية كتبت والتي كانت تحمل اسم «الفتاة الريفية»، موضحا أنها كتبت قبل رواية «زينب» بحوالي 12 سنة.