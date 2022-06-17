مجموعة العمل المالي: ألمانيا بحاجة إلى تحسين مكافحة غسل الأموال

أعلنت مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأعمال المعروفة باسم مجموعة العمل المالي "فاتف" اليوم الجمعة، أنه ما يزال أمام ألمانيا مجال لتحسين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت المجموعة أن الجمهورية الاتحادية اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الخمس الماضية، مثل تحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وزيادة عدد الموظفين في أهم المؤسسات، مبينة أنه مع ذلك هناك حاجة إلى تحسينات كبيرة في بعض الجوانب.

وقالت إن هذا يشمل، على سبيل المثال، الإشراف الفعال على القطاع الخاص، وخاصة القطاع غير المالي.

كما ينبغي حسب المجموعة تحسين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الاقتصادية، كما يجب إعطاء الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال.

تعتبر مجموعة العمل المالي أهم هيئة دولية لمكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الأسلحة النووية.

في الوقت نفسه تعمل مجموعة العمل المالي (فاتف) على الترويج لنشر هذه المعايير في جميع أنحاء العالم ومراقبة تنفيذها في الدول الأعضاء.

وقد ناقش مندوبون من أكثر من 200 دولة هذه الموضوعات في برلين خلال الأيام الأربعة الماضية.