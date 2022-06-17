 محكمة عسكرية في تونس تصدر حكما بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف - بوابة الشروق
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محكمة عسكرية في تونس تصدر حكما بسجن النائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف

تونس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:20 م

أصدرت محكمة عسكرية في تونس حكما بالسجن لمدة عام بحق المحامي والنائب في البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف زعيم "ائتلاف الكرامة" المحافظ والمعارض للرئيس قيس سعيد.

وأفاد المحامي عبد الرزاق الكيلاني أن محكمة الاستئناف العسكرية قضت أيضا بحرمان مخلوف من مباشرة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.

وصدر الحكم في قضية تعود وقائعها إلى سبتمبر 2021 عندما وجهت إلى مخلوف تهمة التطاول على القضاة العسكريين خلال حضوره في جلسة محاكمة لنائب آخر من ائتلاف الكرامة.

وقال الكيلاني إن الحكم قبل للطعن بالتعقيب.

ويلاحق مخلوف في قضية أخرى تعود إلى مارس 2021 بتهمة الاعتداء على عناصر أمنية في مطار تونس قرطاج الدولي وصدر ضده حكما بالسجن لمدة خمسة أشهر قابلها بالطعن.

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