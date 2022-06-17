بنك أوف أمريكا يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين

خفض مصرف "بنك أوف أمريكا" توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2022 إلى 5ر3%، مشيرا إلى أن القيود الرامية للسيطرة على جائحة كورونا مازالت تلقي بظلالها على النمو في البلاد.

وذكر "بنك أوف أمريكا" في مذكرة لعملائه اليوم الجمعة أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين من 2ر4% في وقت سابق.

وفي الوقت نفسه، رفع البنك توقعاته للنمو في الصين لعام 2023 من 5% إلى 6%، حيث ستتجه بكين إلى تخفيف قيود كورونا تدريجيا بعد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في وقت لاحق هذا العام.

وقال البنك في المذكرة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء إن السيناريو الرئيسي الخاص به هو أنه "لن يتم وضع مدينة رئيسية تحت الاغلاق الكامل، وسوف تخفض الحكومة قيود كورونا في نوفمبر".

وأشار البنك إلى أنه في حالة حدوث سيناريو الحالة الأسوأ إذا ما استمرت صدمات كورونا خلال الأرباع السنوية المقبلة، واتساع عمليات الاغلاق على غرار ما حدث في بكين لتشمل مدن أخرى، فإن النمو سوف يتراجع إلى 5ر2% خلال العام الجاري.

وقال البنك إنه "مع إعادة فتح المدن الرئيسية في حزيران/يونيو، نعتقد أن وطأة صدمة كورونا أصبحت ورائنا بالفعل"، غير أنه "يتوقع تعافيا تدريجيا خلال انصف الثاني من 2022، ولكنه سوف يكون أقل من التعافي الذي حدث في 2020".