الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال غزة بالمدفعية

قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي قصف بقذائف مدفعية اليوم الجمعة، أطراف شمال قطاع غزة من دون وقوع إصابات.



وذكرت المصادر أن الاحتلال أطلق قذيفتين مدفعيتين على الأقل على موقع مراقبة تابع لجماعات مسلحة شرق بلدة بيت حانون الحدودية شمال القطاع، ما خلف أضرارا مادية.



وجاءت القصف بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن سقوط منطاد مراقبة له في قطاع غزة، وفتح تحقيق في أسباب ذلك.



وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في غزة مقطع فيديو لمعدات مراقبة وتصوير يحملها سكان بعد سقوط المنطاد الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعقيب فلسطيني رسمي على الحادثة.