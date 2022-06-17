مصرع طفل غرقا أثناء اللهو في ترعة بقطور الغربية

لقى طفل مصرعه غرقا، أثناء اللهو، في ترعة قرية نواج بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

كان تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغا بغرق طفل في ترعة قرية نواج بدائرة مركز قطور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع طفل يدعى (أحمد.ع.أ - 9 سنوات)، حيث لقى مصرعه غرقا أثناء اللهو على شاطيء الترعة، بعدما انزلقت قدماه وجرفه التيار ولم يتمكن من مقاومة تيار الماء وغرق لعدم قدرته على السباحة.

وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، تحت إشراف المقدم محمد غانم رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بالغربية.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفى واستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.