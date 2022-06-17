كريم عبدالعزيز يكشف عن شخصيته في «كيرة والجن»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن شخصيته الذي يظهر بها ضمن أحداث فيلمه الجديد "كيره والجن".

ونشر كريم، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، صورة له وهو بالبدلة والطربوش ونظارة، وعلق قائلا: "طابت جمعتكم بكل خير.. أحمد كيره".

عكس البرومو الفترة الزمنية التي تم تصوير الأحداث فيها وهي فترة الاحتلال البريطاني، خاصة أن أحداث الفيلم تدور عام 1919، في فترة النضال ضد الاحتلال البريطاني، من خلال شخصيتين رئيسيتين هما عبد الحي كيرة الذي يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز وعبد القادر الجن الذي يلعب دوره أحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وهو كاتب سيناريو وحوار الفيلم، والإخراج لمروان حامد.

فيلم "كيرة والجن" من أضخم الأفلام المصرية إنتاجيا في السنوات الأخيرة، حيث تخطت ميزانيته 50 مليون جنيه، ومن المقرر عرضه في نهاية الشهر الجاري للمنافسة في موسم عيد الأضحى.