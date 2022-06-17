المالكي يطلع مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، والوفد على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وسلط المالكي الضوء على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة مؤكدا، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ترحيبه باستمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقة بين الطرفين؛ بما يساهم في الحفاظ على دور الاتحاد في عملية السلام.

وأشار المالكي إلى حديثه مع العديد من وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لضمان إبقاء القضية الفلسطينية القضية المركزية، وبالتالي تعزيز الدعم الأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة.

وأشاد المالكي بجهود الاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة واستمراره في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، وأهمية دوره في المساهمة بإيجاد حلول للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد كوبمانس أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وسيستمر بدعم الشعب الفلسطيني خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.