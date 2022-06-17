 تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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تداول 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانيء دمياط خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يونيو 2022 - 9:01 ص

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.
وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2605 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات 5897 شاحنة ، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99 ألفا و 501 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 284 ألفا و 647 طنا.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44 ألفا و 853 طنا تشمل "10492 طن كسب صويا و 1211 طن جبس و 16500 طن ملح و 7380 طن يوريا و 3670 طن رمل و 5600 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46 ألفا و 576 طنا تضمنت 8047 طن خردة و 7096 طن قمح و 4970 طن سكر و 6679 طن فول و 19784 طن ذرة.

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