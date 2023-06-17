مدبولي: يجب إنهاء الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا عبر الوقف الفوري لإطلاق النار

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، في اجتماع رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وبحسب ما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، أكد مدبولي، دعم مصر القوي للجهود المساهمة في تسوية الأزمة، موضحًا أن المسعى المشترك يأتي إدراكًا من القادة الأفارقة لعمق الأزمة، والتداعيات شديدة الوطأة على مواطني طرفي النزاع والمواطن الإفريقي.



وأضاف أن «وضع حد للصراع العسكري المحتدم، الذي أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين، ويستمر بإلقاء ظلاله شديدة الخطورة على مقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لإطلاق النار، وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جادة».



وذكر أن «بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى روسيا وأوكرانيا في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد»، معقبًا: «لعل في ذلك دليل كاف على أن الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة؛ لن تأتي إلا بإعلاء صوت العقل والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة».



واختتم رئيس الوزراء، تصريحاته مؤكدا مواصلة الجهد الإفريقي تحقيقًا للهدف الأسمى للمسعى الصادق وهو تحقيق السلام.



ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.



ويترأس مدبولي وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.



ويعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.



وكان الوفد قد عقد جلسة مباحثات أمس مع الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أعقبها مؤتمر صحفي مشترك.