اتخذ الوفد السعودي الذي يزور طهران، قرارا مفاجئا قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بسبب صورة القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، نقلًا عن وسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي في القاعة المعتادة حيث توجد صورة لقاسم سليماني، لكن بناء على طلب الوفد السعودي تم تغيير مكان انعقاد المؤتمر.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن «التكهنات الإعلامية بشأن تغيير موقع المحادثات الإعلامية بين وزارتي الخارجية الإيرانية والسعودية لا أساس لها من الصحة»، وعزا هذا التغيير إلى «حدوث مشكلات فنية واستحالة عقد الاجتماع في المكان المحدد مسبقًا».

واغتيل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مع 10 من مرافقيهم بغارة أمريكية قرب بغداد في 3 يناير 2020.

🔴 فديو من صحفي إيراني يوثق لحظة مغادرة وسائل الإعلام الإيرانية والدولية لمقر إقامة المؤتمر الصحفي الذي توجد به صورة #قاسم_سليماني تغيير المقر بطلب مراسم وزارة الخارجية #السعودية pic.twitter.com/XDVjbhl0NY — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) June 17, 2023

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك أكد وزير الخارجية السعودي «أهمية التعاون مع إيران فيما يتعلق بالأمن الإقليمي لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية».

وقال الأمير فيصل بن فرحان، إن «المباحثات مع الجانب الإيراني اليوم، اتسمت بالإيجابية والوضوح»، مؤكدا العمل حاليا على استئناف عمل البعثات الدبلوماسية في البلدين.

ووجه وزير الخارجية السعودي الشكر والتقدير للخارجية والحكومة الإيرانية على التسهيلات المقدمة لعودة البعثات السعودية، مؤكدا أن «العلاقة مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

وأضاف: «نتطلع إلى أن تنعكس عودة العلاقات إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي والعالم»، مؤكدا «أهمية التعاون بشأن الأمن الإقليمي وخلو دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل».

ووصل وزير الخارجية السعودي، في وقت سابق، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن «زيارة الأمير فيصل بن فرحان هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى طهران منذ أكثر من عقد».