قال كريستوف شنايدر، الدرامر بفرقة الميتال الألمانية رامشتاين، إنه صدم بشدة بسبب مزاعم سوء السلوك الجنسي ضد قائد الفرقة تيل ليندمان.

وصرح شنايدر«57 عاما»، على موقع إنستجرام: «لقد صدمتنا بشدة الاتهامات التي وجهت إليه الأسابيع القليلة الماضية، كفرقة وأنا نفسي كإنسان».

وأضاف: «لقد نأى تيل بنفسه عنا في السنوات الأخيرة وخلق فقاعته الخاصة، مع جماعته وحفلاته ومشاريعه الخاصة. هذا جعلني حزينا بالتأكيد».

وأشار إلى أنه يصدق ليندمان، عندما يقول إنه ينوي دائما منح ضيوفه الخاصين أفضل وقت، مضيفا: «ومع ذلك، يبدو أن تفسير الضيوف وليندمان يختلفان في الزمن.»

وكانت نساء قد ذكرن على مواقع يوتيوب وتويتر وانستجرام ، أنهن قضين لحظات مخيفة مع ليندمان، وقالت بعضهن إنه تم اختيارهن وتوظيفهن خلال حفلات موسيقية وإنهن سئلن عما إذا كن يردن الحضور إلى حفلة ما بعد العرض. ووفقا لبعض النساء، وقعت أفعال جنسية.

وفتح ممثلو الادعاء في برلين هذا الأسبوع، تحقيقا أوليا في المزاعم ضد ليندمان الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.