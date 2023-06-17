قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية سابقا، إن جماعة الإخوان كانت تتعامل بطريقة متعالية بشكل كبير، وكانت ترفض إدراك الواقع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان اضطهدوا رجال الدين والعلماء، وخيبوا آمال السلف الصالح، معقبا: «نظرا للطريقة الغير آدمية التي تعامل بها الإخوان بعد وصولهم للحكم أخاب الله أمالهم جميعا».

وأوضح أن الجيش ملتحم التحاما شديدا بالشعب، ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان لديها فشل وخلل في العاطفة بصورة واضحة، موضحا أن المنصب هو الهدف الأسمى لديهم دون النظر للوطن أو المواطن.