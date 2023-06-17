رئيس الاتحاد الإفريقي: نسعى لعودة المباحثات بين روسيا وأوكرانيا

قال رئيس جزر القمر غزالي عثمان، إن الدول الإفريقية عبر وساطتها لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تسعى لإحلال السلام، منوهًا أن حدوث نزاعات في أي بقعة يؤثر على كل دول العالم.

وأضاف خلال كلمة على هامش استقبال الرئيس الروسي لوفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مساء السبت، أنه كرئيس للاتحاد الإفريقي، يساهم في نشر السلام وتعزيزه إقليميًا وفي العالم كله، من خلال بذل الجهود لتجنب وقوع تلك النزاعات.

ونوه أن «أضرار الحروب وخيمة، وتزداد طرديًا كلما طالت الصراعات»، مستشهدًا بالحرب التي عاشتها روسيا في السابق.

ولفت إلى أن الأزمة بين موسكو وكييف خلقت مشكلات في الغذاء وأمن الطاقة عالميًا، مضيفًا: «نصل إلى موسكو في وفد يمثل القارة الإفريقية؛ لنعبر عن صداقتنا التي تربط دومًا إفريقيا وروسيا، ونستمع إلى وجهة نظركم».

وأشار إلى أن الوفد الإفريقي يسعى إلى دخول موسكو في مباحثات مع الطرف الأوكراني لحل النزاع، معقبًا: «أخذنا على عاتقنا تلك المهمة بسبب رؤيتنا للعديد من النزاعات، ونأمل في الوصول إلى حل إيجابي للأزمة».