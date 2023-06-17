زاخاروفا: تحتوي مقترحات السلام التي قدمتها بعض الدول بشأن أوكرانيا على أفكار يمكن أن تنجح

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مبادرات السلام بشأن تسوية النزاع الأوكراني التي اقترحتها دول مختلفة تحتوي على أفكار يمكن أن تنجح.

وأضافت زاخاروفا، في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك أفكار قابلة للتطبيق في خطط التسوية السلمية التي اقترحتها دول أخرى، "بالطبع هناك".

وتابعت "أكرر أننا ممتنون لكل دولة أو كل شخصية عام.. لأن العديد من المبادرات تم اقتراحها شخصيا من قبل شخصيات بارزة وعالميين؛ نحن ممتنون لكل من يتحدث عن السلام ويتحدث عن التسوية السلمية".

وأردفت: "هناك أفكار مثيرة للاهتمام، والتي قد تنجح.. هناك أفكار متزامنة مع مناهجنا، وعلى سبيل المثال، المبادرة الصينية".

وشددت زاخاروفا على أن المشكلة الرئيسية هي أن مثل هذه المبادرات يعيقها نظام كييف الذي منع نفسه من إجراء أي مفاوضات مع روسيا، على حد قولها.

وأضافت "كل ذلك تم حظره من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأن هذا المفهوم وضعته واشنطن، وتتبع واشنطن مفهوم "اقتل أكبر عدد ممكن من الروس".. وقد عبر عن هذا المفهوم ممثلون بارزون للمؤسسة السياسية الأمريكية بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن والسيناتور ليندسي جراهام".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن واشنطن متمسكة بمفهوم الهيمنة المطلقة على العالم والهزيمة الاستراتيجية لروسيا.

وقالت "هذا هو السبب في أن هذه القضية لا تتعلق بجوهر المبادرات المقترحة، ولكن تتعلق بعدم قدرة أوكرانيا على التحرك نحو السلام بسبب الحظر الذي وضعه علماء السياسة من واشنطن".