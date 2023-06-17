مقتل وإصابة 7 جنود بانفجار عبوات ناسفة للقاعدة جنوبي اليمن

قتل جندي وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة لتنظيم القاعدة، استهدفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الجنوبية، المقدم محمد النقيب في تصريحات لوكالة (د. ب. أ)، إن أحد أفراد القوات المسلحة الجنوبية(تتبع المجلس الانتقالي) قتل فيما جرح ستة آخرون، بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في الطريق المؤدي إلى وادي عومران في مديرية مودية بمحافظة أبين ".

وأضاف النقيب أن الحادثة وقعت" أثناء مهام التتبع لفلول العناصر الإرهابية المتخفية، وفي مسرح عمليات التدابير الأمنية التي تنفذها قواتنا المسلحة الجنوبية في المناطق التي تم تطهيرها من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي".

وتابع "معركتنا ضد الإرهاب وعناصره مستمرة ولا هوادة فيها، ومثلما تمكنت قواتنا في عملية "سهام الشرق" بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة العناصر الإرهابية، منها الأوكار والمعسكرات والمعاقل الرئيسية، فإنها قادرة على اجتثاث فلول العناصر المتخفية التي لم يعد في مقدورها المناورة والتحرك المعادي سوى زرع العبوات الناسفة".

ومنذ أشهر، تعرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لهجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين ، ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود وعدد من القيادات العسكرية.

ويسيطر المجلس الانتقالي على العديد من المناطق الجنوبية منها مدينة عدن ، وسبق أن شن أكثر من حملة عسكرية على عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين.