جمال الكشكي: الوصول إلى حلول نهائية للأزمة الروسية الأوكرانية قد يجد مطبات كثيرة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية لا تدعو للحل بشكل نهائي، بل تبحث عن إطار الحل وجسور بناء الثقة.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن كلًا من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متمسك بموقفه وحقوقه التي يراها حق له، منوهًا أن «الوصول إلى حلول نهائية قد يجد مطبات كثيرة».

وأشار إلى أن «الصراع لا يقف عند حدود روسيا وأوكرانيا، بل يمتد ليشمل النظام العالمي الجديد»، قائلًا إن «كييف وموسكو رقمان مهمان في إعادة ترتيب المشهد».

وذكر رئيس تحرير الأهرام العربي، أن «العالم لا يفضل انتصار بوتين أو هزيمته»، معقبًا: «نحن في لحظة اللعبة الصفرية، والعالم يتخوف في لحظة الهزيمة ربما يضغط الرئيس الروسي على زر نووي يعيد أو يربك العالم بالكامل».

ونوه أن التلويح الروسي المتكرر بتلك الورقة، والرؤوس النووية في بيلاروسيا، عوامل تزيد الأوضاع تعقيدًا، مضيفًا: «الرئيس الأمريكي جو بايدن، يصف الرؤوس أنها أمر غير مسئول، لكنه يقول إن دخول أوكرانيا الناتو ليس سهلًا، الأمر الذي يراكم فكرة التعقيد والأزمة في الوصول إلى الحل».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ظهر اليوم، إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا، وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

وعقد الوفد الإفريقي جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.