الدنمارك تفوز على أيرلندا الشمالية في تصفيات أمم أوروبا

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فاز منتخب الدنمارك على ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وسجل يوناس وايند هدف المباراة الوحيد للدنمارك في الدقيقة 47.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب كازاخستان الذي فاز على نظيره منتخب سان مارينو 3 /صفر، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند ثلاث نقاط في المركز الخامس (قبل الأخير).

وسجل منتخب كازاخستان هدفه الأول عن طريق يان فورجوفيسكي في الدقيقة 37، قبل أن يضيف تاجيبيرجان الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل زاينتيدوف الهدف الثالث لمنتخب كازاخستان.