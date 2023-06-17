حزب الخضر يُعد مطالب جديدة لمفاوضات اللجوء الأوروبية

صاغ حزب الخضر مطالبه لمزيد من المفاوضات الأوروبية حول قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

وأيد مندوبو الحزب في مؤتمرهم الذي عقد اليوم السبت، في مدينة باد فيلبيل بولاية هيسن - بأغلبية واضحة – اقتراحا قدمه مجلس إدارة الحزب على المستوى الاتحادي، يتضمن تعديلات عديدة من قبل منتقدي القرار الصادر من لوكسمبورج.

وعلى سبيل المثال وافق الحزب من حيث المبدأ على عدم تطبيق إجراءات اللجوء السريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على العائلات التي لديها أطفال، ويجب ألا تكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات الحدودية.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي قرروا مؤخرا خططا لإصلاحات لجوء بعيدة المدى بموافقة ألمانية – وبالتالي أيضا بموافقة زعماء الخضر – تقضي بتطبيق إجراءات مشددة للحد من الهجرة غير الشرعية، خاصة من رعايا البلدان التي تعتبر آمنة نسبيا.

وسيجري برلمان الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر المقبلة حول هذه الخطط ، ومن المرجح إدخال تعديلات عليها.

وفي النهاية سيتعين على الحكومة الاتحادية الألمانية أيضا أن تتأهب لنتائج هذه المفاوضات.

ويقول الاقتراح الذي تم قبوله الآن: "نريد مراقبة فعالة لحقوق الإنسان على الحدود الخارجية وتوزيعا ملزما للاجئين على الدول الأعضاء".