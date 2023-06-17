استطلاع رأي: ترامب يتفوق على بايدن في انتخابات رئاسية افتراضية لعام 2024

أظهر استطلاع رأي جديد، تفوّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن، بـ6 نقاط في انتخابات افتراضية للسباق الرئاسي 2024.

تم إجراء الاستطلاع، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يونيو، بمشاركة 2090 شخصا.

ووفقا لصحيفة «ذا هيل» التي أجرت الاستطلاع، قال 45% من المستجوبين إنهم سيصوتون لترامب إذا أجريت انتخابات 2024 اليوم.

بينما أفاد 39% بأنهم سيدعمون بايدن، وقال 15% إنهم غير متأكدين أو لا يعرفون.

ويرى محللون، أن توجيه اتهامات إلى الرئيس السابق ترامب السابق لم يكن له أي تأثير على تقدمه ضد جو بايدن الذي لا يزال تصنيف الرضا عن وظيفته عند 43%.

ويأتي الاستطلاع في الوقت الذي يُنظر فيه إلى ترامب على نطاق واسع على أنه المتصدر الأوفر حظًا في الحزب الجمهوري 2024، يليه ديسانتس في المرتبة الثانية.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، بأن الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى".

وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ"التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها"، كجزء مما سماه "الاضطهاد السياسي".

والثلاثاء الماضي، جرت جلسة محاكمة في ميامي، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده، تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة.

ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.