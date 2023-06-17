محرز: سأحدد مستقبلي عقب انتهاء إجازتي

تحدث الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية عن تقديم نادي أهلي جدة السعودي، عرضا للجزائري من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد العودة من جديد إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

وقال محرز في تصريحات لقناة «النهار» الجزائرية قبل مغادرة بعثة محاربي الصحراء للكاميرون لمواجهة أوغندا بتصفيات أمم إفريقيا:" ما زال يتبقى عقدي مع مانشستر سيتي عامين ولا يوجد أي شيء حتى الآن وسأركز على مستقبلي خلال الفترة بين أغسطس حتى ديسمبر من العام الحالي وحاليا سأقوم بتركيز على مباراتي أوغندا وتونس مع المنتخب".

وأضاف محرز:" بعد مباراتي أوغندا وتونس سأحصل على إجازة وسنرى ماذا سيحدث مستقبلا أن شاء الله ".

وتحدث رياض محرز عن اللقب الإفريقي الذي توج به رفقة منتخب الجزائر في نسخة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت في مصر حيث قال:" انتظرنا طويلا للتتويج باللقب وسبق وأن تم إقصائنا من الدور نصف النهائي وخسرنا النهائي لكن تمكنا من تحقيق اللقب في هذا الموسم".

وأتم:" اللعب في ملعب جابوما أو أي ملعب آخر، لا يزعجنا الأمر، هذه المباراة ستكون فرصة جيدة للوافدين الجدد كحسام عوار لاكتشاف أجواء اللعب في إفريقيا ومواجهة أوغندا فرصة جيدة للوافدين الجدد، وستكون جزء من تطورهم، ومتحمسين للمواجهتين المنتظرتين".

ويتبقى موسمين في عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي، ولم يتم تحديد مصيره بعد سواء بالرحيل عن صفوف المان سيتي عقب نهاية عقده أو الاستمرار داخل جدران ملعب الاتحاد.