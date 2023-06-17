اكتشاف مضادات حيوية لعلاج مرض بطانة الرحم المهاجرة

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تصيب بطانة الرحم المهاجرة نسبة من السيدات ليتبعها شعور مزعج وكذلك مشاكل صحية منها تراجع القدرة علي الحمل بينما من الصعب علاج المرض ولكن فريق ياباني كشف سبب جديد لبطانة الرحم ومن السهل القضاء عليه بالمضادات الحيوية قبل وقوع المرض.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن فريق من جامعة نوغويا اليابانية أجروا دراسة علي ١٧٥ سيدات نحو النصف منهن مصابة ببطانة الرحم المهاجرة لمعرفة السبب في ذلك المرض.

وجد الفريق إن البكتيريا المغزلية تتواجد بكثرة قرب الرحم لدي ٦٦٪ من مريضات البطانة المهاجرة بينما لم تظهر سوي لدي ٧٪ من غير المصابات بالمرض.

وتتواجد البكتيريا المغزلية بالفم والأعضاء التناسلية وكما تسبب سرطان القولون وضرس العقل.

ووجد الفريق بتجارب علي الفئران إن المضادات الحيوية قادرة علي قتل البكتيريات المغزلة بسهولة ما يرشح تناول المضادات حال رصد تلك الأنواع من البكتيريا في الفحوصات الطبية تجنبا لوقوع مرض بطانة الرحم المهاجرة.