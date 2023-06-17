أحمد داود يكسر حاجز الـ 30 مليون جنيه بفيلم يوم 13

يواصل الفنان أحمد داود تفوقه في شباك تذاكر دور العرض بفيلم "يوم 13"، الذي نجح أمس في كسر حاجز الـ 30 مليون جنيه منذ بداية عرضه في عيد الفطر.

وسافر مؤخرًا الفنان أحمد داود في جولة ترويجية لفيلم "يوم 13"، وحضر خلالها عرضه الخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية ودبي، ولاقى العمل استقبال جماهيري كبير وحظى بإعجاب الجمهور.

"يوم 13" هو أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.