البنك الدولي: الهند والمكسيك والصين والفلبين وباكستان أكبر الدول المستقبلة لتحويلات العاملين في الخارج العام الماضي

قال تقرير حديث للبنك الدولي، إن الهند والمكسيك والصين والفلبين وباكستان، كانت أكبر الدول لتدفقات تحويلات العاملين في الخارج العام الماضي.

وكانت البلدان الخمس التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار).

يُذكر أن مصر كانت تحتل المركز الخامس في هذه القائمة في عام 2021، حيث تجاوزت 31 مليار دولار.

وأشار تقرير "الهجرة والتنمية" إلى أنه من بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي - وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة - طاجيكستان (51% من إجمالي الناتج المحلي)، وتونغا (44%) ولبنان (36%) وساموا (34%) وجمهورية قيرغيز (31%).

من جانبه قال ديليب راثا كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "لقد أصبحت التحويلات شريان حياة مالياً في العديد من الاقتصادات خلال الجائحة، وستزداد هذه التحويلات في المستقبل المنظور. وقد كثفنا تعاوننا مع البلدان المرسلة للتحويلات والمتلقية لها لتحسين البيانات والاستفادة من التحويلات لتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص من خلال سندات المغتربين وتحسين التصنيفات السيادية".