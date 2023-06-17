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مسئول أوكراني: قتيلان في القصف الروسي على خاركيف

وكالات
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 5:03 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 5:03 م

أصدر حاكم منطقة خاركيف أوليه سينهوبوف تحديثا بخصوص عدد القتلى جراء ضربة صاروخية روسية على قرية صغيرة في المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا، اليوم السبت، ليصبح العدد قتيلان.

وكان سينهوبوف قد قال في البداية عبر منصة "تليجرام" إن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم بصاروخ موجه مضاد للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا، بحسب وكالة "رويترز".

وحدث الحصيلة في وقت لاحق، حيث قال إن اثنين من المتطوعين: رجل (42 عاما) وامرأة (53 عاما)، قتلا في الهجوم.

وكانت أوكرانيا قد استعادت عدة قرى وبلدات بمنطقة خاركيف الخريف الماضي، لكن منذ ذلك الحين يقصف الجيش الروسي المنطقة بشكل متكرر.


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