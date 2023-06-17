قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مواجهة أزمة نقص المستلزمات الطبية كانت أولى توصياتها أثناء انعقاد أولى جلسات لجنة الصحة بالحوار الوطني يوم الخميس، مشيرة إلى تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير التجارة والصناعة منذ أكثر من شهر؛ بشأن اقتراح تبني مشروع قومي لتوطين صناعة المستلزمات الطبية.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة، أن الهدف من المشروع هو سد احتياجات المستشفيات الحكومية، موضحة أن التصنيع المحلي لا يغطى حجم الاحتياجات اليومية.

وتابعت: «لدينا نقص حاد بالمستشفيات، ووزير الصحة أثناء زيارته لإحدى مستشفيات القاهرة الكبرى؛ رأى العجز الشديد، وعندما حضر إلى لجنة صحة النواب؛ أقر تمامًا بالوضع».

وأشارت إلى مناشدتها على هامش انعقاد لجنة الصحة بالحوار الوطني؛ البنك المركزي بمنح أولوية من أذونات الاستيراد لصالح المستلزمات الطبية اليومية، معقبة: «عندي مرضى مفاصلهم مكسورة ويحتاجون إلى إجراء عمليات ومنذ 4 أشهر في البيت، والقلب المفتوح مستلزمات كثير كانت ناقصة».

من جانبها أفادت الدكتورة راندا مصطفى، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، بتراجع أزمة عجز المستلزمات على نحو كبير منذ تدشين هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن تلبية احتياجات جميع المستشفيات.

وعلى صعيد آخر يتعلق برواتب شباب الأطباء، أشارت إلى تقاضي شباب الأطباء 3.5 آلاف جنيه، موضحة أن الشباب يلجؤون إلى عمل إضافي في القطاع الخاص؛ بهدف توفير عائد إضافي آخر يتراوح من ألف إلى 3 آلاف بحد أقصى.

وتابعت: «بعد الحصول على الماجستير بعمر الـ33، في حال حصل الشاب على فرصة بالمستشفيات الاستثمارية؛ الراتب قد يتراوح من 10 إلى 15 ألف جنيه، أما العمل في المستوصف يبدأ من 3 إلى 4 الأف».

وأوضحت أن رواتب شباب الأطباء من المصريين العاملين في الخارج تقدر بخمسة آلاف جنيه إسترليني، معقبة: «عندي تلميذ قال لي: (أنا بتعلم وبتقاضي 5 آلاف جنيه إسترليني وحصلت على الزمالة تفتكري يا فندم ارجع)؟ قلت له لا يا ابني مترجعش، أتذكر أثناء سفري للدراسة بالخارج دخلت الحديقة وأخذت كيس طين من تراب هذا البلد ووضعته هناك في مكتبي، وقبل عودتي أهديته لأستاذي؛ لأنه كان أغلى حاجة عندي».