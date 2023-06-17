تقارير: ارتفاع حصيلة قتلى هجوم على مدرسة في أوغندا إلى 41 على الأقل

ذكرت وسائل إعلام أوغندية، اليوم السبت، أن حصيلة قتلى هجوم على مدرسة في غرب أوغندا ارتفعت إلى 41 على الأقل من 25 أعلنتها الشرطة في وقت سابق.

وقالت قناة "إن.تي.في" الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الحصيلة 41، بينما ذكرت صحيفة نيو فيجن الحكومية أن العدد 42 شخصا.

وكانت الشرطة الأوغندية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت مقتل 25 تلميذا على الأقل وخطف آخرين بهجوم مسلح على مدرسة في غرب أوغندا قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم نفذته في وقت متأخر الجمعة عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت أن الهجوم وقع بمدرسة لوبيريرا الثانوية في مبوندوي، وأن المسلحين أحرقوا مهجعا ونهبوا الطعام.

وكتبت الشرطة على موقع "تويتر": "تم حتى الآن انتشال 25 جثة من المدرسة ونقلها إلى مستشفى بويرا. وجرى أيضا نقل ثمانية مصابين في حالة حرجة إلى المستشفى".

وأضافت أن جنودا من الجيش يلاحقون المهاجمين الذين فروا باتجاه حديقة فيرونجا الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت أوغندا أرسلت قوات إلى الكونغو للمساعدة في محاربة "القوات الديمقراطية المتحالفة".