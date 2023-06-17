روى علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، موقف الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، من التجديد له - أي لجمعة - في منصبه على رأس دار الإفتاء، وذلك إبان حكم جماعة الإخوان.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، عُرض جزؤها الثاني مساء الجمعة: «حدثني أحدهم أنه حضر حادثة عجيبة.. قال إنه كان مع مرسي في المطار وكان بيشرب قهوة سمع صوت مرسي يملأ المطار.. راح يشوف فيه وكان فاكر إن فيه مصيبة.. فوجد أن شخصا اقترح على مرسي تمديد سنة للشيخ علي جمعة.. مرسي قال على جثتي.. إلا الشيخ علي».

وأوضح جمعة، أن السبب في ذلك خطبة كان قد ألقاها، أشار خلالها إلى أن مرسي لم يقل «إن شاء الله»، في حين منافسه في انتخابات 2012، الفريق أحمد شفيق كان يقول «إن شاء الله».

ولفت إلى أنّ هذه الخطبة أثرت في مرسي بشكل سلبي جدا، وتابع: «كان معاه أحد القطريين الذي كان وراء هذه الأحداث، والذي صرح لاحقا بأن هذه الجماعة لا تصلح للحكم».

وأشار جمعة، إلى أنّ أحد العلماء العراقيين سأله عن سبب عدم تعاونه مع جماعة الإخوان، فأجاب حينها بالقول: «أنا لا ليّا دعوة بالإخوان.. ولا ضد الإخوان.. أنا ليا دعوة بمصر.. أي حاجة في مصلحة مصر وتخدمها فأنا معاها وخدامها».

ولفت إلى أنّ هذا العالم طلب منه ألا يرفض عندما تتواصل معه الجماعة بشأن التمديد أو طباعة كتاب ما، فردّ عليه بأن الأمر متوقف على مصلحة الوطن.