الإمارات: إطلاق 21 سلحفاة بحرية إلى مياه الخليج العربي

قام "مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف"، التابع لـ"مجموعة جميرا"، وتزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للسلاحف البحرية، بإطلاق 15 سلحفاة من فصيلة "اللجأة صقرية المنقار" و6 من السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض إلى موئلها الطبيعي في مياه الخليج العربي.

ووفق ما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإلكتروني ، تعكس هذه الخطوة مدى الوعي بأهمية تلك المخلوقات، ودورها الحيوي في توازن الموائل البحرية.

ومن بين السلاحف التي تم إعادة تأهيلها بنجاح عبر المشروع، أنثى سلحفاة خضراء كبيرة بعد إصابتها نتيجة اصطدامها بأحد القوارب، بالإضافة إلى ذكر سلحفاة من فصيلة اللجأة صقرية المنقار الذي أنقذه المشروع في أكتوبر 2022، عقب تلقي بلاغ بالعثور عليه بالقرب من ساحل رأس الخيمة بحالة سيئة نتيجة تناوله مخلفات بلاستيكية.

وطبقا للصحيفة، تظهر الإحصاءات أن معدل السلاحف التي أنقذها "مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف" منذ تأسيسه في عام 2004، بلغ أكثر من 100 سلحفاة سنويا.

وتعد سلاحف اللجأة صقرية المنقار والسلاحف الخضراء من أبرز فصائل السلاحف التي يحرص المشروع على رعايتها ضمن مرافقه، في حين يعنى المركز أيضاً بالسلاحف ضخمة الرأس وسلاحف اللجأة ردلي الزيتونية.