اتفاق بين أوكرانيا والتشيك وسلوفاكيا حول الشراء المشترك وصيانة مركبات قتالية

أعلن وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف، التوقيع على إعلان نوايا مع التشيك وسلوفاكيا، حول شراء وصيانة مركبات مشاة قتالية.

ولفت "راديو براغ" التشيكي، اليوم السبت، إلى التوقيع على الوثيقة أمس الجمعة، على هامش اجتماع لمجموعة اتصال حول أوكرانيا، في بروكسل، من قبل نظيرته التشيكية، يانا تشيرنوخوفا والسلوفاكي، مارتن سكلينار.

ووصف وزير الدفاع الأوكراني هذه الخطوة بأنها مهمة في التعاون بين الدول الثلاث.

وكانت رابطة شركات "يوكروبورونبروم" الحكومية لصناعة الدفاع الأوكرانية وشركة "في.أو.بي.سي.زيد" للأسلحة التشيكية، قد اتفقتا مؤخرا على الإصلاح المشترك لدبابات "تي-64" في المصنع الواقع في بلدة نوفي يتشين في منطقة "بوهيميا التشيكية.