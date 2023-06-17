مسئول ألماني: من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركودا العام الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي إي) سيجفريد روسورم، بأن من المحتمل أن يشهد اقتصاد البلاد ركودا هذا العام.

وقال روسورم، في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجمانيه سونتاج تسايتونج"، إن الاتحاد خفض توقعاته بشأن الوضع الاقتصادي لهذا العام.

وأضاف: "خفضنا للتو توقعاتنا بشأن النمو بالنسبة لألمانيا إلى 0%".

وتابع: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7%، هذا يوضح أننا متراجعون".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، عن اتحاد الصناعات الألمانية قوله إن إنتاج المانيا سوف يرتفع بنسبة 1% والصادرات بنسبة 2%.

وقالت بلومبرج، إن قاطرة اقتصاد أوروبا تتعثر، مضيفة أن ألمانيا تواجه نفادا في العمالة مما يعرض النمو للخطر.

كان رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، قد صرح أمس الجمعة، بأن اقتصاد البلاد يشهد تباطؤا العام الجاري بسبب التضخم المرتفع.

وقال ناجل، خلال عرض أحدث توقعات البنك، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعافى بمشقة من أزمات السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف: "لا يزال الاقتصاد الألماني يصارع عواقب ارتفاع معدلات التضخم، هذا يقلل من القوة الشرائية للمواطنين".