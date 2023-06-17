الكرملين يربط بين منح الاعتماد لوسائل الإعلام الغربية وسلوكها

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نقلت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله اليوم السبت، إن روسيا ستأخذ في الاعتبار "سلوك" وسائل الإعلام الغربية عند اتخاذ قرار بشأن اعتماد صحفييها في المنتديات الرئيسية في روسيا.

ولم يحصل الصحفيون من الدول التي تسميها روسيا "غير ودية" على اعتماد لتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي المقام حاليا، وفقا لوكالة رويترز.

وخلال لقاءات وفعاليات منتدى سان بطرسبرج الذي يعتبر منصة لتبادل الآراء والخبرات بين السياسيين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، بحث المشاركون تطوير آليات التنمية الاقتصادية وتطوير تعاون روسيا مع البلدان الصديقة.

وناقشت فعاليات المنتدى دور مؤسسات التقليدية للنظام المالي الدولي في حل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم، إضافة لدور منظمات دولية أخرى منها منظمة شنجهاي للتعاون في التأسيس لنظام اقتصادي جديد يضمن المساواة بين جميع الدول.