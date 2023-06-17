محمد فايز فرحات: الحوار الوطني شهد توافقا على ضرورة عودة المجالس المحلية

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار شهد توافقا فيما يخص عمل المحليات، مع التأكيد على ضرورة عودة المجالس المحلية باعتبارها مستوى مهما داخل العمل السياسي والتنموي والإدري، وبالتالي فيجب عودة إجراء هذه الانتخابات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحوار الوطني»، عبر فضائية «إكسترا لايف»، مساء الجمعة، أن عودة إجراء انتخابات المحليات مرهون بالأساس بالانتهاء من الحوار الوطني، والوصول إلى مخرجات محدده فيما يتعلق بهذه القضية الهامة والتي تخص كافة المواطنين.

وأوضح أن أهم قضية جرى نقاشها فيما يخص المحور الاقتصادي كانت قضية التصنيع، مشددا على أن هذه القضية تمثل مسار عملية التنمية في مصر.

وأشار إلى أن هناك تركيزا خلال الفترة ما بين 2014 وحتى الآن على تهيئة البنية التحتية، فيما توجد إرادة للانتقال إلى عملية التصنيع.

ونوه بأن الانتقال للتصنيع المزمع إنجازه خلال الفترة المقبلة سبقه إرادة حقيقية وقوية من قبل القيادة السياسية.