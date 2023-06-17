 مغادرة الطائرة الإغاثية الـ17 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا - بوابة الشروق
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مغادرة الطائرة الإغاثية الـ17 ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا

أ ش أ
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 4:22 م

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية ال17 متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 90 طناً من المواد الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك يأتي ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.


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