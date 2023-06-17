الإسكان: تكليف مكتب استشاري متخصص لتقييم منظومة مياه الشرب بمطروح

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بالمحافظة.

وأكد إسماعيل، أن ذلك يأتي استكمالا لما توليه الدولة من اهتمام خاص بمستوى معيشة سكان المحافظات الحدودية والنائية، وبناء على التنسيق الدائم بين الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لاستكمال أعمال مشروعات المرافق خاصة ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين بمحافظة مطروح والتحديات التي تواجه منظومة المرافق بالمحافظة، أعقبها مشاركة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وشباب الأحزاب لشرح التحديات التي تواجه المواطنين خاصة مع بدء موسم الصيف، وتوافد المصطافين على المحافظة، والذي يمثل مصدرا أساسيا لدخل المواطن خاصة الشباب.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، ما تم تنفيذه وجارٍ استكماله للانتهاء من الالتزامات المحددة، وكذلك مواجهة التحديات في منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح.

وأشار إسماعيل إلى أنه تقرر تكليف مكتب استشاري متخصص تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتقييم منظومة مياه الشرب بالمحافظة من محطات تحلية وشبكات مع تقديم تقرير مبدئي قبل نهاية الشهر، عما تقرر من إجراءات مقترحة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، موقف محطات تحلية مياه البحر القائمة، وكذا محطة جنوب العلمين، وما يتم بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بسبب أعمال التطوير لطريق الضبعة - مطروح، وما نجم عنه من نقل وإحلال لتلك الخطوط، والتي أثرت تباعا على كميات المياه الواردة للمحافظة من خلال تلك الخطوط، فضلا عما تقرر من تكليف معامل الشركة القابضة لأخذ عينات من الشبكات للتحقق من جودة ومأمونية المياه المقدمة للمواطن.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الاستثمارات التي تم ضخها للتوسع والتطوير لمرافق المحافظة والتي بلغت نحو ثلث الاستثمارات المخصصة للهيئة على مستوى المحافظات، واستعرض الموقف التنفيذي لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح لتصبح طاقة المحطة الإجمالية بعد انتهاء التوسعات 90 ألف م3/يوم قابلة للزيادة إلى 120 الف م3/يوم.

وفي هذا الصدد، أكد إسماعيل، البدء في اتخاذ الإجراءات لإضافة نظام المعالجة الثلاثية للمحطة لضمان إضافة 120 ألف م3/ يوم للميزان المائي بالمحافظة بما يضمن إمكانية إعادة استخدام المياه المعالجة بصورة آمنة باستزراع الغابات الشجرية سواء التابعة للمحطة أو التوسعات المخطط لها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، التابع لوزارة الإسكان، الإجراءات التي يتخذها الجهاز لمتابعة كفاءة المحطات طبقا للإجراءات والمعايير المعمول بها دوليا بجانب مراقبة الأجهزة الأخرى التابعة لوزارتي الصحة والبيئة.

وفيما يخص الموقف الحالي لمحطات تحلية مياه البحر الأربع بالرميلة بطاقة إجمالية تصل إلى 125 ألف م3/ يوم، فقد استعرض نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، التحديات التي تواجه أداء وتنفيذ تلك المحطات وما تم الاتفاق عليه من خطوات تنفيذية تضمن التغلب على تلك التحديات.

وفيما يتعلق بمتابعة الأعمال ومراقبة جودة الخدمات المقدمة للمواطن بمياه الشرب والصرف الصحي، أكد نائب الوزير توجيه قيادات قطاع المرافق بتقديم الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذ ما تم التوافق عليه قبل نهاية الشهر الحالي؛ لضمان انعكاس ذلك لإنجاح موسم الصيف الحالي، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة رباعية من أجهزة الوزارة بإشراف مكتبه الفني بقطاع المرافق لتفقد محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي من الحمام حتى السلوم مع اقتراح الإجراءات المطلوبة على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال شهر.