بوتين: خسائر الجانب الأوكراني مقارنة بروسيا تبلغ 1 إلى 10

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا قبل نحو أسبوع ليس لديه أي فرصة للنجاح.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين، أن الغرب يبذل قصارى جهده لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة بأوكرانيا.

وأوضح أن خسائر الجانب الأوكراني مقارنة بروسيا تبلغ 1 إلى 10، ذاكرًا أن وزارة الدفاع الروسية ستكشف عن الأرقام، مؤكدا أنه لا يوجد أي فرصة لنجاح الهجوم الأوكراني المضاد.

وأوضح بوتين أن التغيرات التي يشهدها العالم وكل القطاعات الأساسية، عميقة وجذرية ولا رجعة فيها.

وتابع: «النظام القبيح للاستعمار الجديد في جوهره قد زال وجوده، ونظام العالم متعدد الأقطاب يتعزز».

وبعد تقديم التحية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وغيره من الضيوف الأجانب الحاضرين للجلسة، قال بوتين مخاطبا تبون: «ربما ستجدون شيئا مفيدا لاقتصاد بلادكم من التجربة الاقتصادية في روسيا».

وبدأ تبون يوم الثلاثاء، زيارة إلى روسيا هي الأولى له منذ توليه الحكم نهاية 2019، تستمر ثلاثة أيام، وتبحث تعزيز التعاون بين البلدين»، وفق إعلان رسمي سابق.