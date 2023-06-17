إقبال متوسط في الساعات الأولى من انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية في بني سويف، اليوم السبت، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، وتشهد منافسة كبيرة بين المرشحين بعد تقدم 12 مرشحا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد، في حين يجري اختيار 7 آخرين بنظام التعيين.

وتشهد الانتخابات، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى من انطلاقها الساعة 8 صباح اليوم السبت.

ويأتي على رأس المرشحين، حسن جعفر الرئيس السابق للغرفة، والذي يتمتع بسمعة طيبة، وشهرة واسعة بين أبناء المحافظة، ويعتمد على الخدمات التي قدمها للتجار وأصحاب السجلات التجارية بمختلف المراكز السبعة في الدورة السابقة، فضلا عن محمد حافظ دهشان والذي يتمتع بعلاقات متشابكة بالكثير من التجار، وأحمد الخشاب عضو مجلس إدارة الغرفة السابق، والذي يعتمد على مركز إهناسيا إحدى الكتل التصويتية التي لا يستهان به، وإسلام أبو دولة والذي يعتمد على التاريخ السياسي لعائلته بمركز الفشن.

وجاء من ضمن المرشحين، أسامة حوتة النائب الأسبق لرئيس الغرفة التجارية، وأمين عام جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية، فضلا عن علي بريقع أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز ببا، وطه عبده والذي تربطه علاقات طيبة بعدد من التجار بمختلف المراكز.

يذكر أن انتخابات الغرفة التي تجري اليوم السبت 17 يونيو، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة، الذي يصدر قرارا بتعيين 7 أعضاء مجلس إدارة آخرين

ومن جهته، قال حسن جعفر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، إن الغرفة تمثل همزة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالنشاط التجاري والاقتصادي في سبيل حل المشكلات، ووفرت الخدمات والرعاية اللازمة للتجار ومنتسبي الغرفة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 70 ألف تاجر وصانع.

وأكد أن عددا من لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة بالمحافظة ومركزها السبع، 19 ألف تاجر وصانع موزعين على 13 صندوقا انتخابيا بالمحافظة ومركزها السبع.

ويوجد ببندد ومركز بني سويف، 3 صناديق انتخابية بمقر الغرفة التجارية، وفي مركز الواسطى 3 صناديق انتخابية بمركز شباب الواسطى، وفي مركز سمسطا صندوقين انتخابيين بنادي سمسطا الرياضي، وفي ببا صندوق انتخابي بمقر الغرفة التجارية، وفي مركز الفشن صندوق انتخابي بمركز شباب الفشن، وفي مركز إهناسيا صندوقين انتخابيين بمركز شباب إهناسيا.