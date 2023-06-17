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المصري البورسعيدي يفوز على الداخلية وديا

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 12:31 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 12:31 ص

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره الداخلية بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، وذلك ضمن سلسلة المباريات الودية التي يخوضها الفريق البورسعيدي؛ استعداداً لمباراة فيوتشر في نصف نهائي كأس الرابطة والمقرر إقامتها نهاية يونيو الجاري.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريق البورسعيدي وضيفه الداخلية.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقائق الأخيرة إحراز المصري لهدفين متتاليين سجلهما حسن على وإسلام أبو سليمة في الدقيقتين  38  43؛ لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين للاشيء.


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