التشيك تعتزم تشديد قانون ملكية السياسيين لوسائل الإعلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس النواب في العاصمة التشيكية براج، على تعديل القانون بهدف حظر امتلاك السياسيين لوسائل الإعلام.

والآن يجب أن يوافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان التشيكي، على القانون.

وفي المستقبل، لن يصبح بإمكان أفراد الحكومة التوقيع على نقل ملكية وسائل الإعلام لصندوق ائتمان أو شخص على صلة للالتفاف على الحظر.

وهذا التعديل موجه في الأساس إلى رئيس الوزراء السابق الملياردير أندريه بابيش.

وأثناء وجوده في منصبه كوزير للمالية، وقع بابيش على عقد نقل دار النشر الخاصة به «مافرا» إلى صندوق اتئمان في عام 2017 بهدف الامتثال للنسخة الأولى من القانون الخاص بمنع تعارض المصالح.