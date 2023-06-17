حياة كريمة: سداد الإيجارات المتأخرة للفئات الأكثر احتياجا بالإسكندرية بقيمة 4 ملايين جنيه

علقت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»، على توجيه الرئيس السيسي للمؤسسة بتكفل سداد القيمة الإيجارية المتأخرة لحوالي ألف أسرة من بين الأكثر احتياجًا القاطنين بمشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، قائلة إن زيارات الرئيس للمحافظات دائمًا ما تنعكس على أهالي المحافظات بالخير.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إلى انتهاء المؤسسة من سداد متأخرات القيمة الإيجارية بإجمالي 4 ملايين جنيه إلى وزارة التنمية المحلية بالإسكندرية، معقبة: «الحمد الله تم الانتهاء من سداد كامل الديون قبل فترة العيد».

ولفتت إلى معاناة هذه الأسر من صعوبة الظروف الاقتصادية، لا سيما في ظل افتقاد بعضهم للعمل، موضحة أن المؤسسة تعمل على البحث عن حلول مستدامة لمحاولة توفير مصدر دخل ثابت؛ من خلال دراسة حالة وظروف كل أسرة على حدة سواء عبر إنشاء مشروعات تمكين اقتصادي بشكل فردي، أو توفير فرص عمل ببعض المصانع القائمة للدولة بمحافظة الإسكندرية.

وعن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي، مبادرة 600 ألف باب رزق للفئات الأكثر احتياجًا داخل المحافظات المختلفة، أشارت إلى بدء مؤسسة حياة كريمة الأسبوع الماضي في توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة للعمل الخيري بهذا الصدد.

ونوهت إلى استهداف البروتوكول الموقع بين المؤسسات الثلاثة؛ إنقاذ 2000 أسرة من دائرة الفقر شهريا بواقع 400 أسرة من كل محافظة.