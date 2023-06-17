كيف سيكون العالم إذا اختفى البشر فجأة؟

هل تساءلت يومًا كيف سيكون العالم إذا اختفى الجميع فجأة؟، ماذا سيحدث لكل ما لدينا؟، ماذا سيحدث لبيوتنا ومدارسنا وأحيائنا؟، على الرغم من أن هذه الفكرة موضوع شائع المعالجة في الأفلام، لكن هل تخيلت إذا عدت بعد عام من اختفاء الجميع كيف سيكون شكل الحياة؟، وهذه الأسئلة طرحها كارلتون بسماجيان، أستاذ مشارك في التخطيط المجتمعي والإقليمي والتصميم الحضري بجامعة ولاية آيوا.



يقول بسماجيان: "إذا اختفى البشر من العالم وتمكنت من العودة إلى الأرض لترى ما حدث بعد عام واحد فإن أول شيء ستلاحظه لن يكون بعيونك، سيكون بأذنيك، سيكون العالم هادئا وستدرك مقدار الضوضاء التي يصدرها الناس كل الضوضاء ستتوقف، وسوف تلاحظ الطقس، بعد عام من دون الناس، ستكون السماء أكثر صفاءً، والهواء أكثر نقاءً، ستعمل الرياح والمطر على تنظيف سطح الأرض، وكل الضباب الدخاني والغبار الذي يصنعه البشر اختفى"، بحسب منصة "ذا كونفيرزيشن".



وحاول بسماجيان، في نظرته طرح شكل الحياة بدون الملوثات التي تنتج عن حياة الإنسان على الأرض، ويعيد تقديم تصور لكل التفاصيل بدون البشر، حيث يقول: "ادخل إلى منزلك وأتمنى ألا تشعر بالعطش لأنه لن يكون هناك ماء في الصنابير، تتطلب أنظمة المياه ضخًا مستمرًا وإذا لم يكن هناك أحد في إمدادات المياه العامة لإدارة الآلات التي تضخ فلن يتوفر ماء الشرب، أما عن الماء في الأنابيب بالتأكيد قد تجمد في الشتاء مع أول موجة برد وانفجرت الأنابيب، ولن يكون هناك كهرباء والغبار يملئ المكان".



وتابع: "لكن الأمر لن يكون جميلاً وقتاً طويلاً لأنه باختفاء الناس لم يعد أحد يحارب الحشرات أو يقتلها أو الجرذان والزواحف، وبالتالي سوف يكون المكان به كثير من الحشرات والنباتات التي لم ترها من قبل".



كما تصدأ الجسور ذات الأرجل المعدنية ببطء، والعوارض والمسامير التي تثبت الجسور تصدأ أيضًا، لكن الجسور الخرسانية الكبيرة والطرق السريعة ستستمر لعدة قرون قبل الانهيار، وسوف تتآكل السدود والجداول التي شيدها الناس على أنهار وجداول العالم، وتعود المزارع إلى الطبيعة، وستبدأ النباتات التي نأكلها في الاختفاء، لم يعد هناك الكثير من الذرة أو البطاطس أو الطماطم في الحقول.



وسوف تتحول حيوانات المزرعة فريسة سهلة للدببة والذئاب والفهود، الذين سوف ينتشرون في الأماكن، أما الحيوانات الأليفة مثل القطط ستصبح أكثر وحشية أي أنها ستصبح برية.



ويقول بسماجيان: "اختفاء البشر فجأة من العالم سيكشف الطريقة التي تعاملنا بها مع الأرض، سيُظهر لنا أيضًا أن العالم الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يعيش بدوننا وأننا لا نستطيع البقاء إذا لم نهتم به، لأن الحضارة تتطلب- مثل أي شيء آخر – صيانة وتطوير مستمران".