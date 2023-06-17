أطباء الأقصر ينجحون في إعادة طفل للسير مجددا بعد إصابته بانزلاق غضروفي متفجر

أعلن مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الأطباء في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 15 عاماً يعاني من انزلاق غضروفي منفجر تسبب في إعاقته عن الحركة والقدرة على ممارسة حياته بصورة طبيعية ومكوثه في المنزل لمدة أسبوعين.



وكان المريض يعاني من ألم أسفل الظهر يصاحبه ألم شديد في الساق اليسرى مع وجود خدر بالقدم، مما كان يعيقه عن ممارسة حياته بصورة طبيعية، ومؤخراً أدى إلى إبقائه حبيس الفراش لمدة أسبوعين نتيجة عدم قدرته على الحركة.



وبعد الكشف بعيادة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الكرنك وعمل الأشعة اللازمة؛ تبين وجود انزلاق غضروفي منفجر بين الفقرة الخامسة القطنية والأولى العجزية، وتبين حاجته لإجراء جراحة عاجلة.



وفي نفس اليوم تم تجهيز المريض ودخوله للعمليات، حيث تم إجراء جراحة ناجحة تم من خلالها استئصال الغضروف المُنفجر، وتم متابعة المريض بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى بعد قدرته على المشي بصوره طبيعية وإنهاء معاناته.