أحمد مرتضى: «أعطيني ميزانية الأهلي وسأفوز بكأس العالم للأندية»

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كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حجم إنفاق إدارة القلعة البيضاء على الصفقات في الموسمين الماضيين.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية: «تعاقدنا مع صفقات بقيمة 155 مليون جنيه في موسم 2022 - 2023، فيما أنفق النادي الأهلي منافسنا 145 مليون جنيه».

وأضاف: «وفي الموسم الماضي الذي فاز الزمالك فيه بكل الألقاب، أنفقنا 17 مليون جنيه، فيما دفع المنافس 86 مليون جنيه».

وأتم: «ميزانية الأهلي تتخطى 3 مليار في السنة، وفي المقابل الزمالك مليار فقط، أعطيني مثل الأهلي وسأفوز بكل شيء حتى كأس العالم للأندية».